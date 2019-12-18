Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - KONYA
- Konya spor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntü Konya spor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladıKONYA (AA) - İttifak Holding Konya spor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk hareketleri ve 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.Antrenmanda, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat takımdan ayrı çalıştı.
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