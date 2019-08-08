Konyaspor salonda çalıştı



- Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde salonda yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.

