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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor salonda çalıştı

Konyaspor salonda çalıştı

Antrenmandan görüntüler

- KONYA

Rektör 


- Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde salonda yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.
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