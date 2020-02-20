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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan görüntü

Rektör 

-Isınma hareketleri
-Pas çalışması

- KONYA

- Konyaspor ligin 23. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka ile çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve 5’e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
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