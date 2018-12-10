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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman

Rektör 

-Isınma hareketleri
-Genel ve detay

- KONYA

- Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Deplasmanda Trabzonspor’a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatan yeşil beyazlılar bir günlük aranın ardından Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında iç sahada Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan ısınma ve kuvvet-ağırlık çalışması ile başladı.
Antrenmana Trabzonspor maçında yaşadıkları sakatlıklarının tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Jens Jonsson ile birlikte Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı olarak çalıştı. Sahada koşu ve 5’e 3 ile devam eden antrenmanda oyuncular 9’a 9 top kapma ve anaerobik koşu çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
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