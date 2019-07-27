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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Antrenmandan görüntüler

- KONYA

Rektör 


- Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Hollanda kampında yapılan antrenmanlarla devam ediyor. 2019-2020 futbol sezonunun hazırlıklarına Hollanda’da yapılan ikinci etap kampıyla devam eden Konyaspor, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde bugün sabah antrenmanın ilk bölümünde oyuncular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular savunma, hücum organizasyonları ve çabukluk hareketleri ve şut çalışması ile idmanı tamamladı. (SY-İP-GME-S)
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