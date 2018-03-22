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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları - KONYA

Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları - KONYA

- Atiker Konya spor antrenmanından detay görüntüler Konya spor'da Osmanlıspor maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde "core" çalışması yapan futbolcular, sürat testleriyle devam etti.Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, kontrol - pas oyunuyla idmanı sürdürdü.Antrenman çift kale maç ile sona erdi.Öte yandan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Atirker Konya spor'un 24 mart Cumartesi günü saat 13:00'de Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor ile Kayacık Tesisleri'nde özel bir karşılaşma yapacağı duyuruldu.

Teknik Direktör Milli Maç Rektör Trol 

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