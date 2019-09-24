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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Konyaspor’da hazırlıklar yeniden başladı

Konyaspor’da hazırlıklar yeniden başladı

Koşu

İstikbal Forma Rektör 

-Isınma hareketleri
-Çift kale maç

- KONYA

- Konyaspor iki günlük izin sonrası Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.
29 Eylül Pazar günü Süper Lig'in 6. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek Konyaspor, iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana, Göztepe maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado bir süre sahada takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştıktan sonra tesislere geçti. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 7’e 4 ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
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