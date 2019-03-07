Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - KONYA

- Konya spor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntüler Konya spor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kombine pas çalışmasıyla devam eden idman, pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.Öte yandan tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.
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