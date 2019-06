Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi Video

-Başkanın konuşması

- Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Kulübün net borcu 60 milyon 482 bin lira olarak açıklandı. Selçuklu Kongre Merkezindeki Konyaspor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı 412 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlanarak gerçekleşti. Toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 60 milyon 482 bin lira olduğu açıklandı. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda açık oylama ile Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi. “En az borcu olan kulüplerden biriyiz” Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı konuşmada, Türkiye’de en az borcu bulunan kulüplerden biri olduklarını söyledi.



Göreve geldikleri andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Kulluk, “Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yapmadık. Bütün aldığımız her şey kayıt altındadır. İsteyen bütün delegeler gelip kulüpte yapılan harcamaları inceleyebilir. Şu an Türkiye’de en az borcu olan kulüplerden biri Konyaspor’dur, inanın. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray’ın borcuna bakın yine bizim borcumuz çevrilebilir durumda. Bizim tek yürek olup sponsorla reklamla gelirlerimizi artırmamız lazım. Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirlerde gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlarda çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp içinde geçerli” diye konuştu.

Konyaspor’da yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Hilmi Kulluk, Selçuk Aksoy, Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Zahir Renklibay, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Mehmet Güven Öten, Fuat Kunduracı, Abdülkerim Selek, Ali Kemal Işıkçeviren."