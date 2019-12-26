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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - KONYA

Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - KONYA

- Konya spor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntüler Konya spor'da Alanyaspor maçı hazırlıklarıKONYA (AA) - İttifak Holding Konya spor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.Antrenmana tedavisine devam edilen Ferhat Öztorun katılmadı

Teknik Direktör Rektör 

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