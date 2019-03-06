Konyaspor, Beşiktaş maçında galibiyete kilitlendi - KONYA
- Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntüler - Atiker Konya spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamalarıKONYA - Atiker Konya spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olacakları müsabakaya ilişkin, son 5 maçlarındaki kazanamama serisini sonlandırmak istediklerini söyledi.
Kocaman, yeşil - beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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