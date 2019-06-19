Konya’da Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu kutlandı

-Mustafa Cengiz'den görüntü

-Mehter takımı

-Mustafa Cengiz'in konuşması

-Sıtkı Korkmaz'ın konuşması

-Kupaların sahneye getirilişi

-Şampiyonluk pastasının kesilmesi

-Şarkıcı Çağla'nın konseri

-Genel ve detay



- - Mustafa Cengiz: "16 ay içinde 3 kupa aldık. İnşallah Ağustos'ta 4.kupayıda alırız"- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:- “Galatasaray da çok az bir sayıyla binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik, uluslararası çapta” KONYA



- Konya’da, 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu düzenlenen eğlenceyle kutlandı. Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu Konya’da kutlandı. Kutlama programı için Konya’ya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz programın düzenlendiği otelde coşkuyla karşılandı. Başkan Cengiz, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak, tek tek ilgilendi. Kutlamalar engelli mehter takımının gösteriyle başladı.

Ardından kutlamada konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın bir sivil toplum örgütü, bir ruh olduğunu belirterek, "Burada otistik kardeşlerimize destek olan bu güzel Konyalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aklıma Yahya Kemal’in şiirini getirdiler mehter okurken ‘Bin atlı o gün akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.’ İşte Galatasaray da çok az bir sayıyla başkanımın bahsettiği şekilde binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik uluslararası çapta. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız, ne mutlu bize ki Galatasaray’a gönül verdik. Değerli kardeşlerim biz göreve geldiğimiz andan itibaren sizin bize verdiğiniz desteği hissettik. Gerek Konya’da, gerek Edirne’de, gerek Ardahan’da, gerek İzmir’de, Aliağa’da, Antalya’da, Gönen’de, her yerde biz bunu hissettik. Ve sizden aldığımız o güçle bizlere karşı mücadele eden bütün unsurlarla mücadele ettik ve başarılı olduk. 16 ay içinde 3 kupa aldık, ikisi burada. İnanıyorum ki ve inşallah 7 Ağustos Ankara’da 4. kupayı kaldırırız. Müzemizde binlerce kupa var. Beyoğlu’na koyduğumuz ve müzemize sığdıramadığımız 3 bin kupa daha var. Biz bu kupalara katkı vermiş, bizi bugünlere getirmiş Ali Sami Yen’den bu yana bütün yönetimlere ve taraftarlara teşekkür ederiz. Ne mutluyuz ki ben anne tarafım Horasan Konya, ne mutlu ki sizlerle beraberim, ne mutlu ki sizlerle beraber, Konyalı kardeşlerimle beraber bu şampiyonlukları kutluyorum. İyi ki varsınız, var olun, sağ olun" dedi.

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz ise, "Biz yılmadık, yıkılmadık bugünlere geldik. Çok şükür inancın, kazanmanın zaferin sonucu işte görüyorsunuz 2 tane kupamız. Şükürler olsun, sevgili başkanım varlığınız daim olsun. Bu vesileyle, tekrar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Ardından Galatasaray’ın 22. şampiyonluk pastası Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kesildi. Kutlamalar şarkıcı Çağla’nın konseriyle devam etti.

