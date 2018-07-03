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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kolombiya-İngiltere maçı öncesi renkli görüntüler - MOSKOVA

Kolombiya-İngiltere maçı öncesi renkli görüntüler - MOSKOVA

- Taraftarlardan detaylarKolombiya - İngiltere maçı öncesi renkli görüntüler - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya ile İngiltere arasında oynanacak son 16 turu maçı öncesinde Spartak Stadı çevresinde renkli görüntüler ortaya çıktıMOSKOVA (AA) - Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya ile İngiltere'yi karşı karşıya getirecek son 16 turu mücadelesi öncesinde başkent Moskova 'da renkli görüntüler ortaya çıktı.Kolombiyalı taraftarların ağırlıkta olduğu Moskova 'da ilginç kıyafetler giyen, yüzleri boyalı futbolseverler, maç öncesinde coşkuyu artırdı.Spartak Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan saatler önce stat çevresine gelen taraftarlar, çalan müzikler eşliğinde tezahüratlarda bulundu ve dans etti.Kolombiya Milli Takımı'nın yıldız oyuncuları Radamel Falcao ve James Rodriguez'in maskelerini de takan taraftarlar, sarı formaları ile Moskova 'ya renk kattı. Moskova 'da İngiliz taraftarlar ise Kolombiyalılara göre oldukça az sayıda yer aldı.

İngiltere Tezahür Tezahürat Başkent Forma 

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