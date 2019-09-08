Koldo Alvarez: 'Bence Türkiye ve Fransa gruptan çıkar'



- A Milli Takım karşısında sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Andorra’da Teknik Direktör Koldo Alvarez maçın ardından oyuncularının sahada çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, Fransa ve Türkiye’nin gruptan çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda A Milli Takım karşısında deplasmanda 1-0 mağlup olan Andorra’da Teknik Direktör Koldo Alvarez maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın beklediği bir havada geçtiğini söyleyen Alvarez, “Türkiye’nin bize karşı atak ve baskılı oynayacağını biliyorduk. Biz de maç boyunca uzun bir süre dayandık. Oyuncularımın hepsi benim gözümde başarıyı hak ediyorlar. Ama asıl bizim yapmak istediğimiz ilk 20-25 dakikasında gösterdiğimiz mücadele ve oyundu. Yaptığımız taktik, bizim üzerimizde çok fazla baskı oluştuğu zaman rakip takımı şaşırtmak için yaptığımız bir olaydı” dedi.

“İkinci yarıda gol dışında net bir pozisyon yoktu” Türkiye’nin kendilerine karşı nasıl oynayacağını bildiklerini de sözlerine ekleyen Koldo Alvarez, “İyi bir direnç gösterdik. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’a oynanacağını biliyorduk. Orta alanı kapattığımızda bu oyuncuların dışarı çıkacağını da biliyorduk. Bu açıdan biz düşüncemizi sahaya yansıttık. Kalecimiz de iyi bir performans ortaya koydu. Bunun dışında bir kafa vuruşu vardı ve bu da gol oldu. Bunun dışında çok fazla net olacağını söyleyeceğim bir durum olmadı. Türkiye’ye karşı defansımızı kuvvetli tutmamız gerektiğinin farkındaydık ve maç boyunca bunu yaptık. Dikkatli olmamız gerekiyordu. Müdahale ettiğimiz bir pozisyonun ardından diğer pozisyonları takip etmemiz gerekiyordu. Bize karşı ilk yarının sonlarında ve ikinci yarının tamamında üzerimize gelen bir takım vardı. Mücadele konusunda oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim” diye konuştu.

“Gruptan Türkiye ve Fransa çıkar” Gruptaki takımlardan Türkiye, Fransa ve İzlanda’nın eşit şartları olduğunu söyleyen Alvarez, “Düşüncemi sorarsanız Türkiye ve Fransa derim ama yanılıyor da olabilirim. Yine de üçünü de yakın görüyorum. Oluşan ambiyans ve bu taraftar, Türkiye’ye puanı getiren bir etken oldu. Bu da onlar açısından bir artı” diyerek sözlerini tamamladı.

