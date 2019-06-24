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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli - EDİRNE İzle

Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli - EDİRNE İzle

- Tarladan detaylar - Distilasyon ünitesinin üst kazanına doldurulan lavantalar - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ile röportaj Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek: - "Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatı 70 ile 120 avro arasında değişiyor"EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavanta yağının kozmetik ve ilaç sanayinin önemli bir ham maddesi olduğunu belirterek, "Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatı 70 ile 120 avro arasında değişiyor." dedi.
Edirne 'de enstitüye ait 20 dönüm tarlada olgunlaşmasını tamamlayan lavantalar hasat edildi.Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantalar, yağının çıkarılması için enstitü bahçesindeki damıtma ünitesine getiriliyor. Distilasyon ünitesinin üst kazanına doldurulan lavantaların yağ ve sularını salması için altında ateş yakılıyor.Kazandaki sıcaklığın belli bir dereceye çıkması sonrası lavanta, yağı ve suyunu bırakıyor. Şişelenen lavanta yağları, laboratuvarda kalite açısından analiz ediliyor.Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki hafta 50 binin üzerinde turist çeken tarlalardaki lavantaların yağının damıtılmaya başlandığını söyledi.

Kıraç ve verimsiz topraklarda "alternatif tarım" olarak ekimi yapılan lavantanın bölge çiftçisine her fırsatta anlatıldığını belirten Tülek, son yıllarda buna yönelik farkındalığın başladığını ifade etti.
Fransa ve Bulgaristan'ın lavanta tarımında önemli aktörler olduğunu vurgulayan Tülek, Trakya'nın da potansiyeliyle bu üretimden gelecek yıllarda payını alacağını kaydetti.
Tülek, "Amacımız, 20 dönümlük tarlamızda lavanta üretimini anlatmak. Fide, lavanta bahçesinin kurulması, tarımının nasıl yapılacağı, yağının nasıl damıtılacağı burada çiftçiye anlatılıyor. Her geçen gün de lavanta ekimine ilgi artıyor." dedi.
Lavanta yağının kozmetik ve ilaç sanayinin önemli bir ham maddesi olduğuna işaret eden Tülek, 1 dekar tarladan 15 litreye kadar lavanta yağı üretilebildiğini bildirdi.Tülek, lavanta yağının değerli bir ürün olduğunu belirterek, "Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatı 70 ile 120 avro arasında değişiyor." diye konuştu.

Laboratuvar Tarım Muhabir Salmas Uluslararası 

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