Kocaelispor ve Gölcükspor maçının ardından

-- Gölcükspor Teknik Direktörü Kayhan kaya Çubuklu'nun açıklaması



- - Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu:- “Kurada hangi takım çıkarsa çıksın, yine aynı şekilde gençleri oynatıp devam etmeye çalışacağız” KOCAELİ



- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Gölcükspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 yenen Kocaelispor'un Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, maç sonu yaptığı basın toplantısında, “Kurada hangi takım çıkarsa çıksın, yine aynı şekilde gençleri oynatıp devam etmeye çalışacağız” dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ve Gölcükspor Teknik Direktörü Kayahan Kaya Çubuklu, Kocaelispor-Gölcükspor arasında oynanan ve yeşil-siyahlı takımın 2-0 kazandığı maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

“Genelde altyapıda çıkan oyunculara yer vereceğiz” Kocaelispor’un Gölcükspor karşısında genç oyuncuları ile iyi bir galibiyet aldığını ifade eden Gündoğdu, “Gölcükspor ile 4 gün içerisinde 2 maç oynadık. Bugün gençlere şans vermeye çalıştık. 8 tane alt yapından çıkan 8 oyuncu oynattık. Televizyonları başındaki izleyicilere lig maçı tadında bir oyun izlettik. Gelgitlerin olduğu bir maçtı, sonunda golü atan biz olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçta golleri atan Süleyman lige iyi başladı, iyi gidiyor. Biz zaten kupa maçlarından rotasyona gitmemiz lazım. Biliyorsunuz dar bir kadromuz var. Çekirdek kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Genelde altyapıda çıkan oyunculara yer vereceğiz. Kurada hangi takım çıkarsa çıksın, yine aynı şekilde gençleri oynatıp devam etmeye çalışacağız” dedi.

“İki takımı da tebrik ediyorum” "Kocaelspor’un bir tavrı var" diyen Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kocaelispor her maçı yenmek için sahaya çıkıyor. Futbolda yenilgi de var. Yenilmeden devam etmeye çalışacağız. Oyuncularımızı pazar günü oynanacak olan maça iyi hazırlamamız lazım. İyi bir şekilde hazırlanıp sahaya çıkacağız. Rakibimiz Gölcükspor lig maçında 4-4-2 oynadı. Tabi biz oyuna 4-3-2-1 ile başladık. Buna karşılık vermek için hemen sistem değiştirdik. Kupa takımında rakibimiz 4-3-2-1 sistemi ile oynadı. Biz de aynı sistemle oynadık. 1-0 öne geçince rakip sistem değiştirince biz de değiştirdik. Her şeyin bir karşılığı var. Burada ve televizyonları karşısındaki vatandaşlara kupa maçının ötesinde bir maç izlettik. Lig maçı ayarında bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kayhan Kaya Çubuklu: “Kocaelispor’a yeni maçlarında başarılar diliyorum” Düzenlediği toplantıda Kocaelispor’a kupa maçlarında başarı dileyen Gölcükspor Teknik Direktörü Kayhan Kaya Çubuklu, “Kocaelispor’un genç bir kadrosu vardı. Genç bir kadro ile mücadele ettiler. İlk yarı ve ikinci yarının başında yakaladığımız birkaç net pozisyon vardı. Bunları değerlendiremedik. Kocaelispor’un oyuncuları gol atarak maçı kazandılar. Kazanmak için geldik ama dar bir kadromuz vardı. Güzel bir maç oldu, Kocaelispor’a yeni maçlarında başarılar diliyorum. Biz de profesyonel olarak genç oyuncular var. 19-20 yaşında yaklaşık 8 oyuncumuz var. Geçen haftaki lig maçlarında da güzel oynadık ama futbolun özü gol atmaktır. Farklı bir atmosferde oynadık bu maç. Oyuncularımız bu atmosfere alışık değillerdi. Daha ileride bu atmosferlerde daha başarılı olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.



