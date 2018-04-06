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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
'Kış sporlarının başkenti'nde olimpiyat heyecanı - ERZURUM İzle

'Kış sporlarının başkenti'nde olimpiyat heyecanı - ERZURUM İzle

"Kış sporlarının başkenti"nde olimpiyat heyecanı - ERZURUM - Kış sporlarından görüntü - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ile röportaj - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile röportaj - Erzurum kış sporları tesisleri drone görüntüleri "Kış sporlarının başkenti"nde olimpiyat heyecanı - Erzurum 'un, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvuru yapması kentte heyecan uyandırdı - Vali Azizoğlu: - " Erzurum 'un bütün kurumları, herkes yoğun bir çalışma içerisindeler. İnsanlarımızın ve şehrimizin bu heyecanı taşımış olması, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı Erzurum 'un alacağına olan inancı kuvvetlendirmekte" - Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: - "Kış sporları tesisleri açısından bir çok ülkede, şehirde olmayan tesisler Erzurum 'da mevcut. Bu olimpiyatların en güçlü adaylarından birisi Erzurum "ERZURUM (AA) - YUNUS OKUR - Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak öne çıkan ve kış sporlarında tesis imkanlarıyla dünyada adından söz ettiren Erzurum , 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na en güçlü aday şehir olarak öne çıkıyor. Erzurum 'un, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusu, kentte heyecan uyandırdı.Yurtta "Kış sporlarının başkenti" olan Erzurum , bugüne kadar ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası spor organizasyonu ile 2026 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için ciddi bir aday konumunda bulunuyor.

Diyalog Urus Uluslararası Başkent Olimpiyat 

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