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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırkpınar Başpehlivanı Balaban'dan rakiplerine gözdağı Haberi

Kırkpınar Başpehlivanı Balaban'dan rakiplerine gözdağı Haberi

katılımcılar detay

Yağlı Güreş Basın Toplantısı Başpehlivan 2008 Yılı Altın Kemer 

-İsmail Balaban detay
-Muhittin Böcek detay
-Böcek konuşma
-Balaban konuşma
-detay
-ULAŞIM: Sistemden geçilecek

- - Edirne Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, Sarayiçi'nde altın kemeri kuşanıp sevenlerini ikinci kez mutlu etmek istediğini söyledi- Üç defa üst üste altın kemer kazanıp, kemerin ebedi sahibi olmak istediğini vurgulayan Balaban, her rakibine özel olarak hazırlandığını vurguladı. ANTALYA

- 656. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl da Sarayiçi'nde altın kemeri kuşanıp sevenlerini ikinci kez mutlu etmek istediğini söyledi.

Üç defa üst üste altın kemer kazanıp, kemerin ebedi sahibi olmak istediğini vurgulayan Balaban, her rakibine özel olarak hazırlandığını vurguladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Konyaaltı Belediyesi adına güreşecek olan başpehlivanlar İsmail Balaban, Turan Balaban, İbrahim Çoraman, Hasan Cengiz, başaltında Sinan Kaya, Mustafa Taş ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Başkan Böcek, ata sporu yağlı güreş denince akla il Antalya'nın geldiğini hatırlatarak, "657. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Konyaaltı Belediyesi adına 35 güreşçi er meydanına çıkacak. Geçen yıl altın kemeri getiren Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı İsmail Balaban, ikizi Turan ve başpehlivanlarımız diğer başpehlivanlarla er meydanında buluşacak. Başpehlivanlarımıza başarı diliyorum" diye konuştu.
Manevi oğlum diye hitap ettiği İsmail Balaban'ın başarılı olacağına inandığına vurgulayan Böcek, "Güreşlerde çok derecesi olan arkadaşlarımız var. İsmail 8 ilde başpehlivanlık aldı. Edirne'de Tarihi Kırkpınar'da ikinci kez altın kemerle döneceğini ümit ediyorum. Bundan sonra da hep birlikte er meydanında başarılarla Antalya'ya döneceğine inanıyorum" dedi.
"Hazırlıklar tamamlandı" Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da geçen sene Edirne'de er meydanındaki mücadelesinin herkes tarafından takdir gördüğünü dile getirdi. Hedefinin tekrar altın kemeri kuşanmak olduğunu vurgulayan İsmail Balaban, “Benden beklentisi olanlara bu mutluluğu yaşatmak istiyorum. Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren antrenmana başladım. İlk yarışlardan itibaren güzel dereceler elde ettik. Takım halinde 2008 yılından beri birlikte çalışıyoruz. Bu birliktelikten başarı meydana geldi. Sezona hedeflediğimiz gibi başladık. Kırkpınar hazırlıklarını da bugün itibariyle tamamladık. Hedefim tekrar Sarayiçi'nde altın kemeri kuşanıp sevenlerimi ikinci kez mutlu etmek ayrıca üç defa üst üste altın kemer kazanıp, ebedi sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. "Özel hazırlanıyorum" İsmail Balaban, gazetecilerin, 'Kırkpınar'da seni en çok zorlayacak rakibin kim?' sorusuna, "Her rakibe göre değişik çalışmalar yapıyoruz. Bir sürü favori var. Hepsine özel hazırlanıyoruz. Tek isim Turan Balaban" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Böcek, sporculara başarılar dileyerek, Kırkpınar'a uğurladı.
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