Kırkpınar ağasından başpehlivana araba sözü

- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, istediği şekilde güreşlerin olması halinde başpehlivana özel hediye olarak araba alacağını müjdeledi. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Edirne Kırkpınar Derneği lokalinde, yaklaşan Kırkpınar Güreşleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağa Selim, kendisini tatmin eden kıran kırana güreşler olması halinde başpehlivana özel olarak araba hediye edeceğinin sinyalini verdi. “Kıran kırana güreş olursa araba alırım” Selim, 10 yıllık Kırkpınar ağalığı yaptığı geçmiş dönemlerde de kıran kırana güreşler olduğu ve istediği güreşleri yaptıkları için başpehlivana araba hediye ettiğini anlatarak, “Şimdi özel bir ödül biliyorsunuz. 2 tane söz, bir tane de Alper ağabey de bir araba almıştı, ben de aldım. Ama eğer istediğim gibi güreş olursa, kıran kırana gelirse tabii ki ödülü olacak pehlivanın. Ama şansa çıkan pehlivana, ama şansa da buradan çıkacağını zannetmiyorum, muhakkak bir ödülümüz olacak ama güreş güzel olduğu müddetçe. Başpehlivan olup da benim ödüllendirmediğim bir tane başpehlivan yok. Her güreşlerde, bu sene ben ağa değildim, her gittiğim güreşte 5’er 10’ar lira yine harçlığını vermişimdir. Tabii ki vereceğiz, biz onlara sahip çıkacağız, onlar bizim kardeşimiz. Ama onlar da bizim istediğimiz güreşi yapacaklar, yapıyorlar. Son 10 yıldan beri ilk 3’e giren 15-20 pehlivanın içlerinde güreşi bırakan ancak 3-4 ayda bir denk gelir, yoksa hepsi kendine yakışan güreşi yapıyor. Nasıl ben ağalığa çıktığımda iddialı konuşuyorsam ‘Ben ağalığı benden iyi biri olmadan vermem diyorsam, pehlivan da onun gücünden iyi pehlivan olmadan o güreşi vermesin” ifadelerini kullandı. “Video hakem uygulaması Kırkpınar’da 4-5 senedir var” 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bu yıl ilk kez uygulamaya konan ‘VAR’ video hakim uygulamasının, Er Meydanı’nda 4-5 yıldır uygulandığını belirterek, “Ben onun altına imza atıyorum. Bizim burada dev ekran yok ama televizyon ekranı var. Hakem kulesinde ekran var. Güreşi durduruyorlar. Benim Kırkpınar ağası olduğum dönemde her seferinde çıktım orada bizzat kendim de izledim onları. Orada bakıyorlar, bu yenişme var mı? Yok mu? Dünya Kupası’nda bu sene uygulanıyor. Bizde son 4-5 seneden itibaren bu uygulanıyor. Hakem kulesinde televizyon var, kamera var o güreşi bir daha veriyor. Orada bir hata var mıdır? Yüzde 99 yoktur. Geçen ben bir iki güreşte bizzat kendim çıktım. Ben de tatmin oldum, pehlivan da oldu ama pehlivan yenilince ki yenilmek çok zor bir şey. Yenildiğini anlamıyor ama biz dışarıdan izleyici olarak baktığımız için göbek güreşi görünce yenildi oluyorsun, sırtının yere gelmesine gerek yok. Bizim bu uygulamamız 4-5 seneden beri var. Öncesini bilmiyorum ama 4-5 senedir hakem kulesinde var. Kamera orada çekiyor. Özellikle önemli maçlarda her pehlivanı bir tane kamera çekiyor, onu da izliyoruz" dedi.