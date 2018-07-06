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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırkpınar'a katılan pehlivan sayısında rekor bekleniyor - EDİRNE

Kırkpınar'a katılan pehlivan sayısında rekor bekleniyor - EDİRNE



: - Kırkpınar güreşlerinden görüntüler - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın açıklamasıKırkpınar'a katılan pehlivan sayısında rekor bekleniyor - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - Tarihi geleneği, Türk'ün ata sporunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu yıl yine pehlivan katılımında rekor bekliyoruz"EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için rekor sayıda pehlivan beklediklerini söyledi.

Başkan Gürkan, Belediye Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 9 - 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin geçen yıla göre daha şenlikli bir şekilde geçeceğini belirtti.
Gürkan, Kırkpınar'ın olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonlarından olduğunu 657 yıldır kesintisiz devam ettiğini bildirdi.Er Meydanı'na olan ilginin her yıl arttığını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:"657 yıllık gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni düzenlemenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 657'inci Kırkpınar'ın kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Ekiplerimiz uzun süredir çalışıyor ve tüm tedbirler alındı. Tarihi geleneği, Türk'ün ata sporunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu yıl yine pehlivan katılımında rekor bekliyoruz. Her yıl kendi rekorumuzu kırdık. Geçtiğimiz yıl 2 bin 199 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Bu yıl bu sayının yukarı çıkması muhtemel."Gürkan, festivalin 9 Temmuz'da yapılacak açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş töreniyle aynı saate denk geldiğini belirtti.
Açılış töreni saatinin önceden belirlendiği için programın değişmeyeceğini aktaran Gürkan, "Birkaç yıldır böyle denk geliyor ama yapabilecek bir şey yok. Bizim açılış saatimiz Cumhurbaşkanlığı tören saatine denk geldi. Biz aylar öncesinden belirliyoruz bu saati. Bilindiği gibi biz Kırkpınar için ilk önce 2 - 8 Temmuz tarihini belirlemiştik. Seçimlerden dolayı 1 hafta erteledik. Şimdi de açılış saatleri denk geldi. Bizim açılış saatimiz 18.30, Ankara'daki tören 18.00 da başlıyor. Yapacak bir şey yok. Ülkemize hayırlı olsun. Yapılacak olan açılış törenine tüm meclis üyelerini ve halkımızı davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Açılış Töreni Toplantı Festival Hükümet Olimpiyat 

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