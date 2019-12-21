Kırıkkale'de çocuklar ilk kez basketbolla tanıştı İzle

-Çocuklara eğitim alırken detaylar

-Çocukların basketbol oynaması

-Kulüp Başkanı ve Antrenör Güven Gündüz'ün açıklamaları .

-Yusuf Arslan ve Arda Cesur'un açıklamaları

-İbrahim Yayla röportaj

-Detaylar



- - Kırıkkale’de ’40 Köy 40 Basketbol’ projesi KIRIKKALE



- Kırıkkale’de ’40 Köy 40 Basketbol’ projesi kapsamında potanın olmadığı köylerde yaşayan çocuklar, ilk kez basketbol oynadı. Kırıkkalegücü Spor Kulübü ’40 Köy 40 Basketbol’ projesi başlattı. Projede basket potası olmayan 40 köy belirlendi. Basketbol oynamayan çocuğun kalmaması için başlatılan proje kapsamında bu köylerdeki 7-15 yaş arası çocuklar taşımalı sistem ile ilçelere getirilmesi sağlanıyor. Projenin ilk ayağı Sulakyurt ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Antrenör Güven Gündüz ve Yardımcı Antrenör İbrahim İğdelioğlu tarafından gruplar halinde oluşturulan çocuklar, ilk kez burada basketbol ile tanıştı. Attıkları şutlarda potayı tutturmakta acemilik çeken çocuklar, basketbol oynamanın heyecanını yaşadı. 8 ilçede başlatılan projede antrenörler tarafından çocuklara turnike, pas, şut, top tutma ve sürme gibi teorik ve pratik olarak teknik bilgiler verildi.

Eğitimlerin ardından takımlar oluşturulup ilçeler arası basketbol turnuvası düzenlenmesi de planlanıyor. Mayıs ayında ise projenin basketbol festivali ile sonuçlanması hedefleniyor. 40 köyde belirlenen 7-15 yaş arası çocukların basketbol ile buluşturmak için eğitimlerin başladığını belirten Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı ve Antrenör Güven Gündüz, ’40 Köy 40 Basketbol’ projesi hakkında bilgi verdi. "Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora kazandırmak istiyoruz" Projenin, mayıs ayında festival ile sonuçlanacağını kaydeden Gündüz, “Tahminlerimize gören mayıs ayında festivalle 7-15 yaş grubu çocuklarımızı basketbol ile buluşturacağız. Buradaki amacımız basketbolu sadece şehir merkezlerinde büyük şehirlerde oynandığı değil, kasabalara köylere de basketbolun gitmesi, sporun gitmesiydi. Amacımızdan bir tanesi çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulup basketbol vasıtasıyla spora kazandırılmasıydı” dedi.

"40 köye antrenörlerimiz ile beraber gitmeye çalışacağız" İlk defa basketbol topuyla buluşanların olduğunu ifade eden Gündüz, “Özellikle çocuklara temel teknikleri vermeye çalıştık. Top tutma, stent, pas, şut ve turnike gibi eğitimleri verdik. Beklediğimin üzerinde bir moral buldum. Tabii, bu ilk çalışmamız, sürekli haftada bir çalışmamız olacak. Biz koordineli olarak antrenörlerimiz ile beraber, buradaki beden eğitimi öğretmenleri ile beraber beklediğimin üzerindeydi çocukların eğitimi. Her hafta 8 ilçenin 40 köyüne antrenörlerimiz ile beraber gitmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

İlk kez basketbol oynadığını anlatan Yusuf Arslan (12) basketbolun güzel bir duygu olduğunu ve insana sevinç verdiğini söyledi.



Basketin güzel bir oyun olduğunu ve ilk oynadığında çok sevindiğini dile getiren Arda Cesur (12) ise "Basket güzel bir şey hocamız bize gösteriyor. Başka bir yerde basketbol oynamadım. İlk defa oynuyorum güzel bir meslek. Zaten ilk oynadığımda da çok sevindim. Basketbol oynamalarını herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.





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