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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kiremidine kadar Fenerbahçeli ev yaptırdı

Kiremidine kadar Fenerbahçeli ev yaptırdı

-Fenerbahçe renklerini taşıyan evden detay görüntü

Karahisar Uttu 

--Fenerbahçeli ev yaptıran Gökhan Özdemir röportaj

- - Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu "Fenerbahçeli ev" yapmayı nihayet gerçekleştirdi- Dış kaplamasından, kiremitlerine kadar sarı lacivert renklerle inşa edilen ev için 170 bin lira harcandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde yaşayan Gökhan Özdemir (36), çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu "Fenerbahçeli ev" yapmayı gerçekleştirdi. Evin dış kaplamasından, kiremitlerine kadar sarı lacivert renklerle inşa edilen ev için 170 bin lira harcandı. Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özdemir, çocukluğunda kurduğu "Fenerbahçeli ev" hayalini geçen yıl gerçekleştirdi. 2 katlı, 4 odası ve bir salonu olan evi tamamlayan Özdemir, bu evi baştan sona sarı lacivertli renklere boyadı. Öte yandan evin dış kaplamasında Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan "1907" ve "Fenerbahçe" ibarelerini duvara kazıttıran Özdemir, evin çatısı içinde sarı ve lacivert renklerden oluşan özel kiremitler getirtti. Kiremitlerle çatıya "FB" ibaresini yazdıran Özdemir, evin tamamlanmasından sonra vatandaşların evin önüne gelip fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Özdemir, "Ben 1983 doğumluyum. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Çocukluğumdan bu yana böyle bir evin hayalini kuruyordum. Evi geçen yıl tamamladık. Çokta güzel oldu. Kiremidine kadar özel getirttirdim. İçi dışı tamamen Fenerbahçeli bir ev oldu. Çok memnunum bu evde oturtmaktan. 2 katlı, 4 odası ve bir salonu var evin. Boyasından kiremidine kadar tamamına yaklaşık 170 bin lira harcadım. Fotoğraf çektiren çok. Benimde çok hoşuma gidiyor. Keşke böyle evler çoğalsa. Köy yerlerinde bu tür evler köye renk getiriyor" dedi.
Üç erkek kardeş olduklarını ifade eden Özdemir, diğer kardeşlerinin Galatasaray'ı tuttuklarını söyleyerek, "Onlar yanlış takımı tutuyorlar" yorumunda bulundu. Özdemir, kardeşleri ile rekabet ortamlarının olmadığını da söyleyerek, "Benim Fenerbahçe sevdam aileden geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Biz 3 erkek kardeşiz. Diğer iki kardeşim Galatasaraylı. Yanlış takımı tutuyorlar. Evde bir rekabet yok. Çünkü onlarda Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkındalar. Bizde takım pazara kadar değil, mezara kadar tutulur. Ölmek var dönmek yok." diye konuştu.
Özdemir, tüm Fenerbahçe taraftarına da seslenerek kulüp tarafından başlatılan "Fener Ol" kampanyasına destek olunmasını istedi.
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