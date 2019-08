Kick boksçu Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

-Antrenör Zelal Şengür'ün açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler



- ELAZIĞ



- Elazığ'da kick boksta üst üste aldığı şampiyonluklarla dikkat çeken Mihriban Güneri (19), ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Hobi ve zayıflama amacıyla başladığı kick boksta daha önce Türkiye ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan Elazığlı sporcu Mihriban Güneri, Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, şampiyonluğunu tazeledi. Daha önce Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde şampiyon olan Güneri, ikinci kez Avrupa şampiyonu olup, Dünya şampiyonasına gitmek istiyor. Hobi olarak başladığı kick boksta yeteneğini keşfettiğini ve Türkiye Şampiyonu olduğunu aktaran genç sporcu Mihriban Güneri, “Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon oldum. O maçlardan çıktıktan sonra hiç ara vermeden aynı tempoda, hatta arttırarak ekip olarak antrenmanlara devam ediyoruz. Bizim için çok yoğun bir çalışma süresi oldu. Disiplinli ve aynı zamanda zorlu bir çalışma oldu. Bu çalışma sürecinde antrenörlerim hep yanımdaydı. Hem maddi hem de manevi olarak hep destek verdiler. Zorluklarla onlarla birlikte başa çıktık. Temmuz ayında Erzurum’da düzenlenen şampiyonada yine şampiyon oldum. Şu an Macaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada da inşallah Elazığ'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım” dedi.

Amacının her zaman Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu dile getiren genç sporcu, “Yurt dışında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek en büyük hayalim. İleriki aşamada Dünya Şampiyonası ve tekrar Avrupa Şampiyonası için hazırlanmayı düşünüyorum. Hedefim, her zaman milli takıma girip bayrağımı dalgalandırmaktır” diye konuştu.

Mihriban’ın üstün bir farkla Türkiye Şampiyonu olduğuna dikkat çeken antrenörü Zelal Şengür ise, “Gençlerde ve büyüklerde Mihriban kendi sıkletine göre çok güçlü bir kız. Gençlerde Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Sayılı günlerimiz kaldı, onlara şimdi hazırlanıyoruz. Avrupa’da bizi temsil edecek, en iyisini yapacağına inanıyoruz. Seneye de büyüklerde aynı başarıları yakalayacağına inanıyoruz. Seneye büyüklerde mücadele edecek. Orası biraz zor ama daha önce büyüklerle de dövüştü üniversiteler arasında. Orada da 1. oldu, en iyileri yendi” ifadelerini kullandı.