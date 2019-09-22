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- - Botaş Spor’da hedef yüksek- Botaş Spor Kulübü Başkanı Dr. Kerim Taşkıran:- “Hedefimiz bu sezon ligi üst sıralarda tamamlamak”- “Teknik ekibimize ve oyuncularımıza yönetim olarak inanıyor ve güveniyoruz” ANKARA



- Yeni sezon öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Botaş Spor Kulübü Başkanı Dr. Kerim Taşkıran, “Euroleague’de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek” dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Lig’i takımlarından Botaş Spor Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Botaş’ın Yapracık Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda kulübün tarihinden bahsederek konuşmasına başlayan Botaş Spor Kulübü Başkanı Dr. Kerim Taşkıran, “Hedefimiz bu sezonda ligi üst sıralarda tamamlamak ve Euroleague’e katılmak” ifadelerini kullandı. Hedeflerine de değinen Başkan Taşkıran, “Geçen sezondan aramızda kalan arkadaşlarımız olduğu gibi ayrılanlar da oldu. Ayrılanların yerine yeni oyuncularımız takıma katıldı.

Bu oyuncuların kulübümüze güç katacağını düşünüyoruz. Geçen sezon başında koyduğumuz hedeflere sezon sonunda ulaştık. Hedefimiz bu sezonu da ligi üst sıralarda tamamlamak ve Euroleague’e katılmak. Geçtiğimiz sezonu ligi istediğimiz noktada bitirerek, Euroleague’e ön elemeli de olsa gitme hakkı elde ettik. Euroleague’de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Yeni transferlerimizi bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdik. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza yönetim olarak inanıyor ve güveniyoruz. Yönetim olarak üstümüze düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Kerim Taşkıran, konuşmasının ardından gazetecilere takımı tanıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

