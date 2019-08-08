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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kerem Tunçeri: 'Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur'

Kerem Tunçeri: 'Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur'

Kerem Tunçeri'nin açıklamaları

Erimli Basın Mensupları 

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- Kerem Tunçeri: "Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur"- A Milli Basketbol Takımı Genel Menajeri Kerem Tunçeri- "ABD ile yapacağımız karşılaşma hedef maçımız değil" İSTANBUL

- A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, FIBA Dünya Kupası'nda en önemli maçın Japonya ile olduğunu belirterek, "Ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur. O maça konsantre olduk. ABD ile yapacağımız karşılaşma hedef maçımız değil. Diğer iki maçı yüzde 100 kazanmamız gerek" dedi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası öncesinde düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımda ufak tefek sakatlıklarının olduğunu belirten Tunçeri, "Semih Erden yaklaşık 3 haftadır bizimle değil. Tolga Geçim'in bir sakatlığı oldu. Ersan İlyasova ve Scottie Wilbekin geldi. Tam takım olarak ilk kez çalışacağız. Güzel bir turnuva geçirdik. Şimdilik her şey yolunda" diye konuştu.
Kamplar hakkında da konuşan Kerem Tunçeri, "Yurt dışı kampları biraz sıcak olsa da verimli geçti. Bizim için en önemli maç Japonya ile yapacağımız karşılaşma. Ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur. O maça konsantre olduk. ABD ile yapacağımız karşılaşma hedef maçımız değil. Diğer iki maçı yüzde 100 kazanmamız gerek. Kim geliyor kim gelmiyor bizim için önemli değil. Bizim ne oynadığımız önemli. Semih bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün veya yarın idmanlara başlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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