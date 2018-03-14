Kenan Sofuoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (6) - ANKARA
- AA Spor Masası genel görüntü - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun konuşmasıKenan Sofuoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (2) - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu:"Neden motor sporlarında sadece birkaç isim var? Bunun başlıca sebebi şu; Türkiye'nin hiçbir yerinde şu an aktif olarak şehirlerde yapılmış parkurlar yok" - "Formula 1'de yarışmış bir sporcumuz bile yok. Hayalim, Formula 1'e bir sporcu yetiştirmek"ANKARA (AA) - Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de motor sporlarının gelişmesi için öncelikle pistlerin yapılması gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Kenan Sofuoğlu, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.Kenan, motor sporlarının Türkiye'de gelişmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Parkurlar çoğaldıkça sporcular da çoğalacaktır." dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türkiye'nin birçok kentine stadyumlar inşa ettiğine dikkati çeken Kenan, "Benim işim futbol değil ama çok sayıda Avrupa'ya gönderdiğimiz futbolcularımız var. Neden motor sporlarında sadece birkaç isim var? Bunun başlıca sebebi şu; Türkiye'nin hiçbir yerinde şu an aktif olarak şehirlerde yapılmış parkurlar yok." diye konuştu. Her şehirde insanların futbol oynayabileceği sahaların bulunduğuna işaret eden Kenan, şöyle devam etti:"Bugün Ankara 'dayız. Ankara 'da çok fazla gencin spor otomobili, motosikleti var. Bu insanların çıkıp da kullanabilecekleri parkur yok. Türkiye'nin diğer illerinde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Gençlerin, otomobil, motosiklet tutkunlarının benden öncü olarak istediği bir pist vardı. Bu projeyi Düzce'de başlattık. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, inşallah tamamlayacağız. Hayalim şuydu; biz bunu yapalım Türkiyeye örnek olsun."Kenan, İtalya ve İspanya'da her 80 - 100 kilometrede bir yarış pistinin yer aldığını vurgulayarak, "Bu pistler, hız tutkusu olan insanların çıkıp o içindeki duyguyu tatmin etmelerini sağlıyor. Bunlar olmadığı zaman insanlar otobanlara çıkıyor. Motosikleti, otomobili ile hız yapıyor. Kaza yapıyorlar, hem kendi hayatlarını kaybediyor hem de başka insanların hayatlarına sebep oluyorlar. Bu ticari bir düşünce değil, ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.Motor sporlarının geleceğinin parlak olduğunun altını çizen milli motosikletçi, "Motor sporları ülkede çok şeyi değiştirecektir. Çünkü gelecek vadeden bir spor. İnşallah, biz de burada yerimizi alırız. Yatırımlar konusunda belli adımlar atılmaya başlandı. Düzce'den sonra Uşak'ta da bir pist çalışmasına başlandı. Adım adım gelişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyon üzerine düşeni yapıyor ama özellikle federasyonun bu işi kaldırmaya gücü yetmez. Bu iş hep beraber olur. Türkiye'de bizlerin destekçisi devlet. Benim şahsi sponsorlarım var ama genç sporcular için o sponsorları bulmak da mümkün değil. Onların işi bizden daha da zor. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Parkurlar çoğaldıkça sporcular da çoğalacaktır." değerlendirmesinde bulundu. - Kenan Sofuoğlu'nun hayaliAktif spor hayatını bıraktıktan sonraki planlarını anlatan Kenan Sofuoğlu, "Formula 1'de yarışmış bir sporcumuz bile yok. Hayalim, Formula 1'e bir sporcu yetiştirmek. Özellikle kartingden başlatıp sporcuları yetiştirebilmek." dedi. Kenan, Türkiye'de pistin sadece İstanbul'da bulunduğunu, onun da şahıs tarafından işletildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"İstanbul Park bir şahıs tarafından kiralandı, orayı kendisi işletiliyor. Herkesin buraya girmeye imkanı yetmeyebilir. İstanbul Park'ın işleticisi Vural (Ak) ağabey. Onunla alakalı da bir şey demiyorum. Hakkıdır, kiralamış, işletiyor ama halk için oraya girmek kolay değil. Maddi gücü yetmiyor olabilir. Bu anlamda devletin, belediyelerin yapacağı pistlere ihtiyaç var. Oralara çok ucuz miktarda paralar ödeyerek girebilirler ve bu sayede hem spor gelişir hem de sektör büyür. İstanbul Park'a otomobiliniz, motosikletiniz ile girebiliyorsunuz ama ne kadar ücret ödendiğini bilmiyorum. Burayı işleteni kesinlikle suçlamıyorum. Çünkü yüksek rakamda kira ödediğini biliyorum. Kirayı ödeyip, sonuçta burayı işletiyorsanız. Bunun bir gideri var. Bunu da karşılamak gerekiyor. Bu konuda bir şey demeye hakkım ve yetkim yok."