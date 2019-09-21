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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kemal Özdeş: 'Önemli bir geri dönüşe imza attık'

Kemal Özdeş: 'Önemli bir geri dönüşe imza attık'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları

- Kemal Özdeş: "Önemli bir geri dönüşe imza attık" İSTANBUL

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- Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Antalyaspor mücadelesinde attıkları ikinci golden sonra oyun sistemlerinin tamamen oturduğunu söyleyerek, önemli bir geri dönüşe imza attıklarını aktardı. Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdeş, Antalyspor karşısında talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Maçın önemli hikayesi var. İlk dakikalarda Ricardo darbe sonucu oyundan çıktı. Uzun aradan sonra kadroya aldığımız Pavelka’yı kendi mevkii dışında oynattık. Popov, sakatlandı ve bu durumda ne rakip ne de biz etkili olabildik. Her şey bizim açımızdan tersti" şeklinde konuştu.
"Önemli bir geri dönüşe imza attık” Deneyimli çalıştırıcı, ikinci golü bulduktan sonra oyun sistemlerinin tamamen oturduğunu belirterek, “Devre arasında bütün oyuncularımın ben bu pozisyonda oynarım demesi beni mutlu etti. Her biri konuştuğumuz oyun planını tamamında uyguladılar. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 2. golden sonra enerjimiz tamamen oturdu. Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda oynadığımız oyunlar galibiyeti işaret ediyordu. Kazanmak önemliydi” değerlendirmesini yaptı. Özdeş, müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma, Veysel ve Popov’un maç sonunda kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi.


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