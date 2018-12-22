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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kemal Özdeş: 'Bugün kazanmak önemliydi' Haberi

Kemal Özdeş: 'Bugün kazanmak önemliydi' Haberi

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları

- Kemal Özdeş: "Bugün kazanmak önemliydi" KAYSERİ

Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk devrenin son maçında kazanmanın önemine değinerek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "2 takım da son 5 maçta kötü sonuçlar aldı. Bugün kazanmak önemliydi. Bugün bunu başardığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde üretken olamadık. Ankaragücü’ne gol pozisyonu vermedik. İkinci yarı takımım daha doğru oynadı. Bunu karşılığını da 3 puan alarak gördük. Devre bitti. Yarından sonra devre arası için planlama başlayacak. Göztepe ligin sonunda üst sıraları hedefleyecek. Kupada da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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