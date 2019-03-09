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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç kazandık”

Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç kazandık”

Kemal Kılıç'ın açıklamaları

- GİRESUN

Kutlay Strateji Teknik Direktör Göreme Rektör 


- Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor’u 3-1 mağlup eden Giresunspor 12 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, çok stratejik bir maç kazandıklarını vurguladı. Maçın ardından değerlendirmede bulunan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Kemal Kılıç, “Çok stratejik bir maç kazandık. O anlamda oyunun değerlendirilmemesi gerektiği düşünüyorum” dedi.
Giresunspor’un uzun haftalardır gerilimde olan bir takım olduğunu belirten Kılıç, “Kazanmasaydık çok acı tablolar ile karşı karşıya kalıp devamında muhtemel olacaktı ama çok iyi oldu. İnşallah devamını getireceğiz. Önümüzdeki maçı da kazanıp daha rahat araya gitmek gerekiyor. Zaman geçtikçe üstten de takımlar da alt gruba dahil olacak. Çok stratejik bir maç kazandık. O anlamda oyunun değerlendirilmemesi gerektiği düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Oyuncularını kutlayan Kılıç, “Çok büyük bir şey başarmış gibi göremeyiz, gösteremeyiz çünkü sadece bir başlangıç olması muhtemel. 12 haftadan bahsediyoruz, hatta 18-19 haftadır bir galibiyetimiz var” şeklinde konuştu.

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