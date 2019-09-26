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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kelebek hastası Hamza Kara'nın hayali gerçek oldu

Kelebek hastası Hamza Kara'nın hayali gerçek oldu

Hamza Kara'nın açıklamaları

-Hamza Şayir'in açıklamaları
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- - Hamza, çok istediği Beşiktaşlı futbolcularla tanıştı İSTANBUL

- Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kelebek hastası olan Hamza Kara’nın hayalini gerçekleştirdi ve minik Beşiktaş taraftarının futbolcularla tanışmasını sağladı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede yaşayan ve kelebek hastası olan Hamza Kara ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaşlı futbolcularla ve teknik heyet ile bir araya geldi. Hamza’ya seçim dönemlerinden söz verdiğini belirten Başkan Hamza Şayir, “Kardeşimizin hayalinin Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelmesi olduğunu öğrendik. Bu çok önce olan bir olaydı. Biz onu not almıştık. Hamza kardeşimizin hayalini nasıl gerçekleştiririz diye düşündük. Daha sonra seçimlere girdik, kazandık. Hamza aklımızdaydı. Ona gittik ve sürpriz yaptık. Buradan Beşiktaş yöneticilerine ve emek verenlere teşekkür ederim. Bugün onun mutluluğunu beraber yaşamanın sevincini yaşadık” diye konuştu.
Hamza Kara ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Benim en büyük hayalim futbolcularla tanışmaktı. Başkanım bu hayalimi gerçekleştirdi. Ona teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Bana top hediye ettiler. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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