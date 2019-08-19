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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı

Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı

Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

- - Ligin yeni takımı 1 puan ile başladı- Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz:- “Talihsiz bir gol yedik ve bize 2 puana mal oldu”- "Her iki yarıda da biz üstün oynadık" ESKİŞEHİR

Atmosfer Basın Toplantısı Toplantı Rektör Yükselen 


- TFF 1. Lig’in yeni ekibi Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, berabere biten Eskişehirspor maçının ardından, “Çalışmalarımızın vermiş olduğu disiplinle iki yarıda da biz üstün oynadık. Talihsiz bir gol yedik ve bize 2 puana mal oldu” dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider olarak çıkarak TFF 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü, ligin ilk maçında Eskişehispor ile 1-1 berabere kalarak evine 1 puan ile döndü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hamdi Yılmaz talihsiz bir gol yediklerini belirterek, “Bugün biz 1. Lige çıktığımız ve ilk resmi olarak oynadığımız ilk maç. Bu atmosferi daha önce de Sakarya ve Samsun maçında da yaşadık. Böyle bir seyirci topluluğunu. Çok da yadırgamadık ama hem seyirciye hem da sahaya çok çabuk adapte olduk. Biz istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık daha üstüne de çıkabiliriz. Talihsiz bir gol yedik. Her iki yarıda da biz üstün oynadık. Çalışmaların vermiş olduğu disiplinle. Biraz da sert oldu bu maç. O talihsiz gol bize 2 puana mal oldu. Bundan sonra inşallah talihsiz goller yemeden lige alışır, daha iyi bir şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.
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