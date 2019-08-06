Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda oynamaya devam edecek İzle

-Aktepe Stadı'ndan detaylar



- (Özel Haber)- Aktepe Stadı Keçiörengücü - Osmanlıspor maçı ile kapılarını açıyor ANKARA



- TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Keçiörengücü’nün Stadyum Müdürü Erkan Çoruhlu, “Stadyumun zemini FIFA’dan onaylı sertifikaya sahip” dedi.

Stadın yeni sezona hazır hale gelmesi için ise çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü, İngiltere'de bulunan mahalle arasındaki stadyumları andıran Aktepe Stadı'nda maçlarını oynamaya devam edecek. 4500 seyirci kapasiteli stadın kapılarını İhlas Haber Ajansı’na açan Stat Müdürü Erkan Çoruhlu, eksiklerin tamamlanmasına devam edilen Aktepe Stadı’nın ligin 2. haftasında oynanacak olan Keçiörengücü - Osmanlıspor maçına yetişeceğini söyledi.



“Keçiören halkından destek bekliyoruz” Stadyumun eksiklerini gidermek için 2 aydır gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Keçiörengücü Stat Müdürü Erkan Çoruhlu, “Stadımız 4500 kapasiteli, Keçiören’in Aktepe semtinde ve otobüs son durağının hemen yan tarafında bulunmakta. Metro istasyonuna ise 500 metre mesafede. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Keçiörengücü’müz bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek. Keçiören halkından destek bekliyoruz. Sezon bittikten sonra federasyon ile gerekli yazışmaları yaptık. Stadımızı hazır hale getirmek için iki aydır gece gündüz çalışıyoruz. Stadımızın sadece e-bilet altyapısı kaldı. 24 Haziran’da evimizde oynayacağımız ilk maç olan Keçiörengücü - Osmanlıspor maçına da yetişecek” diye konuştu.

“Stadyumun zemini FIFA’dan onaylı sertifikaya sahip” Bütün kriterleri yerine getirdiklerini dile getiren Çoruhlu, “Zeminimiz FIFA standartlarında. FIFA’dan uygunluk belgesini de aldık. Zemin dahi hiçbir eksiğimiz yok. Geçtiğimiz sezondan sadece e-bilet altyapımız yoktu. Bu stadyumda Galatasaray’ı misafir ettik. Geçtiğimiz yıl bu statta şampiyonluk yaşadık ve hiçbir maçı kaybetmedik” dedi.

“‘Suni çimde sakatlıklar olur’ gibi dedikodular yapılıyor” Aktepe Stadı'nın zemini hakkında bilmeden eleştiri yapanlar olduğunu söyleyen Çoruhlu, “Zemin içerisinde yüzde 100 plastik granül yok. Ağaç kabuğu ile kanserojen madde içermeyen plastik maddenin karışımı ile özel bir karışım var. Tüm testleri yapıldı. Esneklik, mukavemet, topun yuvarlanması gibi bazı testler var. Stadımız bu testlerin tamamını geçti. ‘Suni çimde sakatlıklar olur’ gibi dedikodular yapılıyor ama bunların hiçbiri gerçek değil. Geçtiğimiz sezon rakibimizin hiçbiri zemin ile alakalı şikayette bulunmadı. Ayrıca zeminimiz federasyonumuz tarafından sürekli denetleniyor. Bu denetlemelerden de alnımızın akı ile çıktık. Zemin ile ilgili hiçbir sorunumuz yok” açıklamasını yaptı. Stadın geniş bir alanda olmadığını dile getiren Çoruhlu, “Otoparkımız var fakat stadımız bir mahalle içerisinde. Geniş bir alanda değil. Bizim 4500 seyirci kapasitemiz var belli bir oranda bir otoparkımız mevcut. Altyapı tesislerimiz de bu alan içerisinde. Hem stadyumumuz hem altyapı tesisimiz hepsi burada. Altyapı ile beraber antrenman tesislerimiz ayrı olmak şartıyla bu tesisi komple kullanıyoruz” diye konuştu.

Keçiören Aktepe Stadyumu'nda, 226 kişilik deplasman tribünü bulunuyor.

