Kazan dairesiydi judo salonu oldu İzle

-Öğrencilerin antrenmanlarından detaylar

-Antrenör Mahmut Ulubay'dan detaylar

-Antrenör Mahmut Ulubay ile röportaj

-Sporculardan Hilal Yeray ile röportaj

-Okul Müdürü Şenay Mercan ile röportaj

-Okul ve öğrencilerden detaylar



- (Özel haber)- Okulun kazan dairesini judo salonuna çevirdiler, milli takım için çalışıyorlar MANİSA



- Manisa'da bir ortaokulun kazan dairesi judo salonuna çevrildi. Kazan dairesini judo salonuna çeviren beden eğitimi öğretmenleri mahalledeki çocukların kaderini değiştirirken, başarıdan başarıya koşan öğrenciler milli takımda Türkiye’yi temsil ediyorlar. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 20 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmenleri Tanju Zigen ve Serap Yaşar'ın girişimiyle mahalledeki çocukların kaderi değişti. Spor salonu bulunmayan mahalledeki Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’nun kazan dairesini judo salonuna çeviren beden eğitimi öğretmenleri sayesinde, çocuklara judo eğitimleri verilmeye başlandı. Kazan dairesinin judo salonuna çevrilmesiyle birlikte Türkiye Judo Federasyonu'ndan öğrencilerin rahatlıkla spor yapmaları için minderler temin edildi. Ayrıca yerin altında bulunan kazan dairesine özel havalandırma sistemi de kurularak öğrencilerin havasız kalmalarının da önüne geçilmiş oldu. 12 ay boyunca kesintisiz eğitim alan 150 öğrenciden bazıları alanlarında başarılı olarak milli takımda yer aldı. Genellikle yaz sıcaklarında tehlikeli sulama kanallarında yüzen mahallenin öğrencileri judo sporu sayesinde tehlikeden de uzaklaştırıldı. Öte yandan spor sayesinde öğrencilerin teknoloji bağımlılığının da önüne geçilmesi hedeflendi. Okulun kazan dairesini judo salonuna çevirdiklerini belirten Antrenör Mahmut Ulubay, “Okulumuzda, okul müdürümüzün ve idarecilerin yardımıyla bir judo çalışması başlattık. Okulun kazan dairesini judo salonuna çevirdik. Çocukların dışarıda boş zaman geçirmemelerini, sulama kanallarında ve internet kafelerde zamanlarını geçirmemeleri adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Yaz ve kış ayları boyunca salonumuz her zaman açık. Çocuklara sadece yaz ayında değil, okul zamanında da eğitim veriyoruz. Müsabakalara hazırlıyoruz ve milli takıma sporcu yetiştiriyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ederek, inşallah daha iyi başarılara imza atacağız" dedi.

"Judoyu kurtuluş yolu olarak görüyorlar" 20 yıldır mahallede judo sporu yapıldığını belirten Ulubay, "Judo özellikle bu mahallede çok yaygın bir spor. Mahalleli judoyu çok seviyor, aileler de destek veriyor. Çünkü aileler çocuklarının kötü yollara bulaşmasını istemiyor. Judoyu her zaman için kurtuluş yolu olarak görüyorlar. Mahallemiz dışarıdan bakıldığı zaman kötü isimlerle anılan, bakış açısı olarak kötü görünen bir mahalleydi. Judo ile bu tamamen değişti. Çocukların da sporla ilgilendiği zaman başarılı olduklarını, en ufak bir desteğin onlara ne kadar fayda sağladığını görüyoruz. Okulda hocalarımızın gözlemleriyle seçtiğimiz çocuklar var. 3 grup halinde çalışıyoruz. Sabah grubu var, öğlen kız grubu ve akşam da sadece erkek grubumuz var. Toplam 150 öğrenci ile çalışıyoruz. Okula ilk geldiğimizde burası kazan dairesiydi. Sığınak olarak kullanılıyordu. Buradaki eşyaları boşalttık. Şimdilik güzel bir salon oldu ve yeterli alanımız da var” diye konuştu.

Judo yapmayı çok sevdiğini söyleyen sporculardan 6. sınıf öğrencisi Hilal Yeray, gelecekte judo antrenörü olmak istediğini söyledi.



Okullarında spor salonu olmadığını ancak kazan dairesinde güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirten Okul Müdürü Şenay Mercan, “Burası kazan dairesi. Okulumuzda açık ve kapalı bir spor salonumuz yok. Okulumuzda bu konuda tecrübeli iki beden eğitimi öğretmenimiz var. Tanju Zigen ve Serap Yaşar. Bölgede 20 yıldır görev yapan iki beden eğitimi öğretmenimiz. Onların ön ayak olması ile ben sadece idari anlamda destek vererek bu salonu oluşturduk. Amacımız bu bölgedeki çocuklarımızın enerjilerini spora yönlendirmek ve faydalı yönlerde kullanmalarını sağlamak. Bu vesile ile milli takıma dahi sporcu gönderdik. Bu yıl da bundan önceki yıllarda da birçok ödüller alındı. Kazan dairesi, imkanlarımız kısıtlı, bölge olarak velilerden destek alamadığımız bir okul. Destek olarak havalandırmasını yaptık. Judo minderlerini talep ettik. Özellikle Tanju hocamın çok emeği var” ifadelerini kullandı.

