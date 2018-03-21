Kayyum Başkanı Karayılmaz'dan hakem Bitigen’e sitem

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- - Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz:- “2 puan yüzünden küme düşersek Bitigen, bunun vebalini nasıl karşılayacak?” SAMSUN



- Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, ”Biz, Samsunspor olarak kümede kalma noktasında ciddi bir sıkıntı yaşadığımızda Boluspor maçında alamadığımız 2 puan bizi küme düşürürse, bunun vebalini hakem Abdulkadir Bitigen nasıl karşılayacak?” dedi.

Boluspor maçında haksızlığa uğradıklarını iddia eden Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Hakem Bütügen’in 2 puanı gasp ettiğini ifade eden Karayılmaz, Samsunspor'un sahipsiz olmadığını söyledi.



“2 puan yüzünden küme düşersek Bitigen, bunun vebalini nasıl karşılayacak?” Maçın hakemi hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Ahmet Güral Karayılmaz, “Samsunspor, zor şartlarda yoluna devam ediyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen bir yönetim kurulu tarafından yönetilmekte, çok iyi bir şekilde de mücadelesini vermektedir. Bu yüzden bir serzenişimiz ve haykırışımız var. Biz, Samsunspor olarak kümede kalma noktasında ciddi bir sıkıntı yaşadığımızda Boluspor maçında alınan 2 puan bizi küme düşürürse, bunun vebalini Sayın Bitigen nasıl karşılayacak? Bilmek istiyoruz. 1,5 milyondan fazla Samsunspor taraftarı da bu kulübün sahibi ve temsilcisidir. Samsunspor, sahipsiz değildir. Kayyum yönetiminin olması, bu takımın kimsesiz ve başıboş olduğunu hiçbir zaman göstermemektedir. Ligin 2. yarısında Adana Demirspor maçında da 1 nizami golümüz verilmedi. O maçta ve Boluspor maçında 2 puanımız gasp edildi. Şu anda 4 puan daha yukarıda olacakken, şimdi ise 4 puan aşağıda küme düşme hattının hemen üzerindeyiz. Maçlardaki penaltılarımızın verilmemesi, bizim kocaman camiamızı rahatsız etmiştir. Kulüp olarak, hakem Abdülkadir Bitigen’in puanlarımızı gasp ettiğini düşünüyoruz. Kendisine, gözlemciye ve temsilci arkadaşlara sorulduğunda konuyla alakalı en net cevabı kendileri verecektir. Çünkü bizzat kendimiz de konuştuk. Bu konudan hiçbir tereddüdümüz yok. Canımız yandığı için bu şekilde konuşuyoruz” diye konuştu.

“Penaltıyı herkes gördü, en yakındaki hakem göremedi” Penaltı pozisyonunu bütün spor kamuoyunun gördüğünü vurgulayan Başkan Karayılmaz, “Ulusal bütün basın programlarında ünlü hakemler, yorumcular, Ahmet Çakar, Bünyamin Gezer, Hayri Ülgen gibi isimler de Samaras’ın pozisyonunun penaltı olduğunu söylediler. Televizyondakilerin bile penaltı gördüğü pozisyonu maçın içerisinde olan ve pozisyona en yakın kişi olan hakem Bitigen’in görmemiş olması, gerçekten çok üzücü ve düşündürücüdür. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu’nun adaletine sığınmak istiyoruz. Burada aldığımız derin yara, küme düşmemize neden olursa kocaman şehrimiz bunun bedelini mi ödeyecek? Yoksa biz bu anlamda yetkilileri daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kayyum heyeti olarak, bu konuyu takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Karayılmaz, konuşmasının sonunda ilerleyen günlerde bakanlıktan denetçilerin geleceğini, detaylı mali tablonun da kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.



Karayılmaz, Kulüp Genel Müdürü Metin Koçer’in kendi isteğiyle istifa ettiğini, muhasebecinin ise İŞKUR kadrosunda çalıştığını ve süresi bittiği için kulüpten ayrıldığını sözlerine ekledi. Milli Takım arası nedeniyle izinli olan Samsunspor, çalışmalarına Perşembe günü başlayacak.

