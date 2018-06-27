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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserisporlu futbolculardan Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına tam destek

Kayserisporlu futbolculardan Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına tam destek

Kayserispor tesislerinden detay

Milli Futbolcu Samoa Çekim 

-Asamoah ile röportaj
-Mendes ile röportaj
-Sapunaru ile röportaj
-Futbolcuların 'Birlikte Paylaşalım' kaşkolu ile mesaj vermesi

- KAYSERİ

- Kayserisporlu futbolcular Asamoah Gyan, Ryan Mendes ve Cristian Sapunaru, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına tam destek verdi. Kayserispor'un Kadir Has Tesisleri'nde yapılan çekimlerde takımın dünyaca ünlü futbolcusu Asamoah Gyan, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için, "Türkiye en iyi ülkelerden bir tanesi. Özellikle de İstanbul. Dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Şehri görmek için dünyanın farklı yerlerinden gelenler var. İstanbul dışında da çok güzel şehirler var" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı takımın Yeşilburunlu milli futbolcusu Ryan Mendes ise, "İmkanları ve stadyumları güzel olan bir ülke. Taraftarlar gerçekten futbola çok bağlılar. Türkiye Euro 2024'e ev sahipliği yaparsa harika olur" ifadelerini kullandı. Takımın defans oyuncusu Cristian Sapunaru da, "Türkiye Euro 2024'u çok kolay bir şekilde organize edebilecek bir ülke. Her şeye sahip bir ülke. Yeni stadyumlar, tesisler ve taraftarlar" dedi.

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