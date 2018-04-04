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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - KAYSERİ

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - KAYSERİ

- Antrenmandan detaylar Kayseri spor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladıKAYSERİ (AA) - Kayseri spor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.Yaklaşık iki saat süren idmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular koşunun ardından açma germe ve topla kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşunun ardından şut ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma şansı bulamayan Tiago Lopes de katıldı.
Sakatlığı devam eden Stephane Badji ise çalışmada yer almadı.

Forma Rektör 

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