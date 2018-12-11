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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: 'Daha yolun başındayız' - KAYSERİ

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: 'Daha yolun başındayız' - KAYSERİ

Kayseri spor Teknik Direktörü Karaman: "Daha yolun başındayız" - KAYSERİ - Kayseri spor'da Akhisar - Kayseri spor antrenmanından detay görüntüler - Kayseri spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile röportaj"Daha yolun başındayız" - Kayseri spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: - "Bu hafta oynayacağımız Akhisarspor karşılaşması son derece önemli"KAYSERİ (AA) - Kayseri spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, bundan sonraki maçların öneminin daha da arttığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında yapacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayseri spor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaman, oyuncularının iyi bir başlangıç yaptığını, bundan sonra taraftar, yönetim, teknik heyet ve şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirtti.
Takım olarak Akhisarspor maçına odaklandıklarını anlatan Karaman, "Galibiyetten sonra konuşmak kolay ama daha yolun başındayız. Bu hafta oynayacağımız Akhisarspor karşılaşması son derece önemli. Rakibimiz çıkış içerisinde, formda olan bir takım. Dolayısıyla teknik heyet olarak bütün odak noktamız Akhisarspor maçı ve Kasımpaşa karşılaşmalarının artıları, eksileridir." ifadelerini kullandı. - AntrenmanTeknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra Kasımpaşa karşısında forma giyen oyuncular, salona geçerek burada kondisyon, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise yarı sahada topla kontrol pas çalışması yaptı.İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kutlay Forma Rektör Trol 

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