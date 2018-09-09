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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayserispor, Osmanlıspor ile hazırlık maçı yaptı

Kayserispor, Osmanlıspor ile hazırlık maçı yaptı

-Maçtan görüntüler

Afad Milli Maç Hazırlık Maçı 

--diğer detaylar

- KAYSERİ

- Kayserispor, lige verilen milli maç arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lige verilen milli maç arasında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hafta içerisinde antrenmanlara devam eden sarı-kırmızılı ekip, bugünde TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynadı. Kadir Has Dış Saha'da oynanan hazırlık maçına Osmanlıspor; Ahmet, Ndiaye, Ali, Beykan, Ali Eren, Anıl, Mbu, Sinan, Sharafad, Mertan ve Lembi ilk 11 ile çıkarken, Kayserispor ise, Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Bilal, Hasan Hüseyin, Kravets, Oğuzhan, Mert, Chery ve Kana Bıyık 11 ile çıktı. Mücadele 8. dakikada Mertcan Caner Öztürk ve 68. dakikada Tiago Lopes'in karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
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