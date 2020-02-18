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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - KAYSERİ

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - KAYSERİ

- Kayseri spor'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Antrenmandan görüntüler Kayseri spor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüKAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayseri spor, 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Osin Rektör 

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