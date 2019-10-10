Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - KAYSERİ

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - KAYSERİ

- Kayseri spor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İstikbal Mobilya Kayseri spor antrenmanından görüntüler - Kulüp basın sözcüsü Orhan Taşçı'nın açıklamaları Kayseri spor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladıKAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayseri spor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yardımcı antrenör Hakan Ertürk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı - kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı.Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.Kulüp basın sözcüsü Orhan Taşçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi sıkıntıları olmasına rağmen bugüne kadar hep düştükleri yerden kalkmayı başardıklarını söyledi.

Bu konuda şehrin ve taraftarın desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Taşçı, şöyle devam etti:"Kulüp başkanımız Erol Bedir istifa etti, yolumuza yeni başkanımız Hamdi Elcuman ile devam ediyoruz. O da sağ olsun, elini taşın altına koydu. Bu yükü inşallah hep beraber kaldırırız. İyi niyetli olarak, bütün yöneticilerimiz bugün antrenmana geldik. Takımımızı yalnız bırakmak istemedik. Önemli olan burada Kayseri spor. Eleştiriler olsa da, tenkit olsa da ben inanıyorum ki herkesin tek derdi bu takımın kurtuluşu. Takımın bir şekilde düzlüğe çıkması gerekiyor. Şehirde yaşayan insanların dertleri Kayseri spor üzerine. İnşallah toparlarız."Taşçı, takımda izinli ve milli takımda olan futbolcular bulunduğunu belirterek, "Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı.
Sakat olan oyuncularımız da var ama çoğu iyileşmek üzere. Kravets ile Şamil'in sakatlığı vardı. Her ikisi de bireysel olarak çalışmaya başladı.
Umarım Kasımpaşa maçına kadar ikisi de düzelir." ifadelerini kullandı.

İstikbal İstifa Milli Takım Toparlar Rtürk 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Cimbom Bir Puana Razı OlduCimbom Bir Puana Razı Oldu
Fenerbahçe - Antalyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Antalyaspor Maçından Kareler
Galatasaray - Paris Saint-Germain Maçından KarelerGalatasaray - Paris Saint-Germain Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı