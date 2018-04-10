Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kayserispor, Gençlerbirliği maçı ile çıkışa geçmek istiyor Haberi

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı ile çıkışa geçmek istiyor Haberi

- Antrenmandan görüntü

Hafta Sonu Bild Allah Rektör Basın Mensupları 

-- Teknik Direktör Sumudica'nın konuşması
-- Başkan Erol Bedir'in konuşması
-- Detaylar

- - Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica:- "Oyuncularımın tatil kafasından çıkması lazım"- "Sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini bekliyorum"- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:- "Kalan 6 haftada alabildiğimiz kadar puan alarak Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz" KAYSERİ

- Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ederken, Teknik Direktör Marius Sumudica yaptığı açıklamada; "Takımımdan Pazar günü sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini bekliyorum. Eğer bunu yaparsak kazanırız" dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'a konuk olan ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, ligin 29. haftasında ağırlayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde toplandı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Sumudica, oyuncularla bir süre konuştu.
Daha sonra düz koşu ile antrenmana başlayan sarı kırmızılı oyuncular, kondisyon çalıştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, zor bir hafta olacağını ve takımından sahada mücadele etmelerini beklediğini söyleyerek; “Son maçlarda takım iyi değildi. Her maç daha zor oluyor. İki tane büyük takıma karşı mücadele ettik Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı. İyi bir dönemden geçmiyorduk ayrıca sakatlarımız da vardı ve takım kurarken zorlanıyorduk. Şimdi 3-4 oyuncum da sakat ve cezalı onlar da oynayamayacak. Tatilde değiliz, futbolcularımın tatil kafasından çıkması gerekiyor. Ben futbolcularımdan taktiğe yada gösterdiğim şeylere değil sahada sadece mücadele etmelerini istiyorum. Çünkü mücadele etmiyoruz. Mücadele etmememiz rakipler için daha kolay oluyor. Gençlerbirliği dün sahaya mücadele etmek için çıkmış. Herkes topun arkasında bekledi, Galatasaray’a karşı da maçı kazandı. Gençlerbirliği’nin, Galatasaray’dan iyi olduğunu düşünmek mümkün mü? Ama yürekten oynadılar, şuan mutlular. Ben de bunu takımımdan bekliyorum. Pazar günü sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini bekliyorum. Eğer bunu yaparsak kazanırız, yapmazsak hiçbir maçı kazanamayız" dedi.
"6 maçta alabildiğimiz kadar puan alıp Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız" Çalışmaları izlemek için tesislere gelen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir sürpriz yaşamadan Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.
Ligde kalan son 6 haftada alabilecekleri kadar puan alarak hedeflerini yakalamaya çalışacaklarının altını çizen Başkan Bedir; "Hafta sonu Gençlerbirliği ile sahamızda oynayacağımız maçı çok ciddi ve kredimizin tamamen bittiği bir maç olarak görüyoruz. Mutlak galip gelmek zorunda olduğumuz bir maç. Rakibimiz de güçlü.. Dün itibariyle Galatasaray’ı mağlup etti. Ligden düşmemek için onlar da can siperhane mücadele ediyorlar. Bizim de hedeflerimiz var. Özellikle bu yıl çok sürpriz, beklenmedik sonuçlar olabiliyor. İnşallah hafta sonu beklentimiz gerçekleşir ve sürpriz yaşamayız. Kalan 6 maçta alabileceğimiz kadar puan alıp, Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız diye düşünüyorum. Çocuklarda iki hafta üst üste farklı mağlup olmanın bir moral bozukluğu vardı. Sakatlar, cezalılarımız var. geniş bir kadromuz var, eksik olmadan Gençlerbirliği ile oynayacağız" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Gençlerbirliği – Galatasaray Maçından KarelerGençlerbirliği – Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe - Osmanlıspor Maçından KarelerFenerbahçe - Osmanlıspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı