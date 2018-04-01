Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Özhaseki'nin ziyareti - KAYSERİ
- Kayseri spor'lu taraftarlardan görüntü - Kayseri spor Başkanı Erol Bedir'den görüntü - Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri spor tesislerine gelişi - Özhaseki'nin Kayseri spor Başkanı Erol Bedir'le selamlaşması - Özhaseki'nin Kayseri spor Teknik Direktör'ü Sumdica ile selamlaşıp fotoğraf çekilmesi - Kayseri spor antremanından görüntü - Taraftarlardan görüntü Kayseri spor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıKAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayseri spor, son antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmanda sarı - kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve topla çeşitli çalışmalar yaptı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri spor Kulüp Başkanı Erol Bedir ile antrenmanı takip etti.Çok sayıda taraftar da kulüp tesislerine gelip tezahürat yaparak oyunculara destek verdi.