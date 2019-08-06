Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kayserispor'da sezon hazırlıkları - KAYSERİ

Kayserispor'da sezon hazırlıkları - KAYSERİ

- Kayseri spor'da sezon hazırlıkları - Antrenmandan detay - Aymen Abdennour'un doğum günü kutlamasından detay Kayseri spor'da sezon hazırlıklarıKAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayseri spor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman yarı sahada oluşturulan özel parkurda topla denge ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Hücum ve savunma oyuncularının ikili mücadele çalışması yaptığı antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.Antrenman öncesi 30 yaşına giren yeni transfer Aymen Abdennour'un doğum günü kutlandı.Çalışmayı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler takip etti.

İstikbal Doğum Günü Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Galatasaray'dan 4 Maçta 2 GalibiyetGalatasaray'dan 4 Maçta 2 Galibiyet
Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından KarelerOlimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı