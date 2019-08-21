Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - KAYSERİ
- Kayseri spor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Kayseri spor antrenmanından detay Kayseri spor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarıKAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayseri spor, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı - kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçla sona erdi.Sakatlıkları bulunan Artem Kravets, Alpay Çelebi ve kaleci Eray İşcan antrenmana katılmadı.
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