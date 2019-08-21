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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

-Futbulcuların antrenman sahasına gelmesi

İstikbal Rektör 

--Antrenmandan görüntüler
--Futbolcuların çalışması
--diğer detaylar

- KAYSERİ

- İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ve teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, kaptan Umut Bulut takımdan ayrı çalıştı.
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