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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti İzle

Kayserispor Başkanı oyuncuları soyunma odasında tebrik etti İzle

Soyunma odasından görüntüler

İstikbal Rektör 

-Bülent Uygun'un konuşması
-Berna Gözbaşı'nın konuşması

- KAYSERİ

- İstikbal Mobilya Kayserispor’da Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası teknik heyet, futbolcular ve başkan, soyunma odasında galibiyeti kutladı. İstikbal Mobilya Kayserispor’da haftalar sonra gelen galibiyet, büyük sevinç oluşturdu. Çaykur Rizespor’u sahasında 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takımda maç sonrasında Başkan Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek teknik heyeti ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Teknik Direktör Bülent Uygun soyunma odasında "Hepinizle gurur duyuyorum. İnanılmaz derecede iyi mücadele ettiniz. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Herkese adamlığınızı gösterdiniz. Kendinize biraz daha güvenseniz, bugün daha farklı olurdu. Hepinizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı. Başkan Berna Gözbaşı da, takıma teşekkür ederek, "Bugün hem benim hem sizin için onur savaşıydı. Hem Kayseri’ye hem Türkiye’ye hem de dünyaya ne olduğumuzu gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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