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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri Erciyesspor'a haciz şoku Haberi

Kayseri Erciyesspor'a haciz şoku Haberi

Kulüpten görüntüler

Şampiyon Amatör Lig İsrail Amatör Irak 

-Tesislerden ve malzemelerden görüntüler
-İcra görevlilerinden görüntüler
-İcra görevlilerinin arabası
-Çalışır ile röportaj
-Diğer detaylar

- - Bir dönem UEFA Kupası'nda oynayan Erciyesspor'un spor malzemelerine el konuldu KAYSERİ

- 86 yıllık tarihinde UEFA Kupası'nda oynayan ve geçen sezon amatör lige düşen Kayseri Erciyesspor borçlarından dolayı icralık oldu 1932 yılında kurulan ve 86 yıllık tarihinde birçok önemli başarıya imza atan Erciyesspor, bu sezon amatör lige düştü. 2006-2007 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan ve tarihinde ilk kez UEFA Kupası'na katılmayı başaran Kayseri Erciyesspor, ilk maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takımı ile eşleşti, İsrail’de 0-0 biten maçın rövanşını Kayseri’de 3-1 kazanarak turu geçti. 1. turdaki rakibi İspanyol ekibi Atletico Madrid olan Kayseri Erciyesspor, rakibine iki maçta da yenilerek kupaya veda etti. Üst üste aynı ligde iki kez şampiyon olan tek takım özelliği taşıyan Kayseri Erciyesspor, bugünlerde borçlarından dolayı sıkıntı yaşıyor. Borçlardan dolayı icra gelen kulüpte, yetkililer birçok malzemeye el koydu. Kayseri Erciyesspor Kulüp Yöneticisi Yaşar Çalışır, "2 ay önce avukatlar gelmişti. Malzemeleri yedi emine bıraktılar. Bugün yine geldiler. Kulübün geçmişindeki borçlardan dolayı alacaklılar çocukların soyunma odalarını, yataklarını ve yorganlarına kadar haciz ettiler. Avukatlar teslim aldılar. 10 gün içerisinde de götüreceklerini söylediler. Bakalım nereye kadar gidecek. Bütün eşyalar gidecek, hepsini yazdılar" dedi.

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