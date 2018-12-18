Kayseri’de yüzme bilmeyen kalmayacak Haberi

--Öğrencilerden görüntüler

--Öğrencilerin yüzme öğrenmesi

--Eskici ile röportaj

--diğer detaylar



- - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici:- “720 kişi yüzme kurslarımıza müracaat etti” KAYSERİ



- Kayseri’de, Yüzme Bilmeyen Projesi kapsamında yüzme öğrenmek isteyen 720 öğrenci, haftanın belirli saatlerinde kurslara katılarak yüzmeyi öğreniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesine', Kayseri’den yoğun başvuru oldu. Yüzmeyi öğrenmek isteyen 720 öğrenci, okullarından kalan zamanda yüzme öğrenmek için Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğüne başvurdu. Haftanın belirli saatleri arasında havuza gelen öğrenciler, yüzmeyi öğreniyor. Murat Eskici: "Kayseri'de yüzme bilmeyen kalmayacak" Proje hakkında bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Hükümetimizin 100 günlük eylem planında yer alan proje, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucunda çok üstün bir gayretle devam ediyor. Katılımda gayet güzel. Bu ay itibariyle 720 kişi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında müracaat etti. Bunlar ilk defa suyla tanışan, havuza hiç girmemiş evlatlarımızdır. İlerleyen zamanda eğitimler her ay düzenli olarak devam edecek. Milli Eğitim ile yapılan koordine ile derslerini aksatmayacak şekilde okulların yaptığı planlama kapsamında tüm öğrenciler havuzumuza gelerek yüzmeyi öğrenecekler. Bu proje ile de şehrimizde yüzme bilmeyen kimse kalmayacak” ifadelerini kullandı. Sporun öğrencilere olumlu katkılarının olduğunu kaydeden Murat Eskici, "Sporun her anlamda insanlara katkısı var. Spor sevgidir, dostluktur, birlik ve beraberliktir. Yüzme sporu da sporlar içerisinde hem sağlık açısından hem de kişisel gelişim açısından en çok faydası olan branşlardan bir tanesidir. Şehrimizde öğrencilerimiz yüzmeye aç durumdadır. Deniz kenarında olan insanlar suyla daha çok buluşuyorlar. Buradaki evlatlarımızın suyla temas etmesi, yüzmeye gelmesi hem eğitimlerine hem de kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.



