Kayseri’de 'Fenerbahçe Evi'nin temeli atıldı

-konuşmalar

-protokolün butona basması

-Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım açıklama



- KAYSERİ



- Kayseri’de Fenerbahçe Evi’nin temeli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın katılımıyla atıldı. Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi’nde yapılacak olan Fenerbahçe Evi’nin temel atma törenine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda taraftar katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmasında, “Bu proje Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlatmış olduğu 1 milyon üye kapsamında Türkiye’de her yerde şube olan yerlerde Fenerbahçe evi projesinin biridir. Edirne ve Antalya’da yaptık önümüzdeki günlerde Sapanca’da yapacağız. İlk söylediğimde bir hayal gibiydi ama bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Amaç Kayseri’de bulunan Fenerbahçelileri bir araya getirmek, onları bir aile ortamında buluşturmaktır. Burası bir üniversite şehri, burada okuyan üniversiteli gençlerin maçları burada seyretmeleri için bu tesisler yapılmaktadır. İnşallah hem Fenerbahçeye hem de Kayseri’ye hayırlı olur" diye konuştu.

Aziz Yıldırım, tesislere yapılan katkılardan dolayı Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlun’a 38 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

