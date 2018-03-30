Kayakçılar için Sporcu Eğitim Merkezi açıldı - VAN
: - Detay - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar'ın konuşması - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Yarar:" Van , kış sporları açısından Türkiye'de önemli bir yer ve çevresinde çok mükemmel dağlar var"VAN (AA) - Van 'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu iş birliğinde kayakçılar için Sporcu Eğitim Merkezi açıldı.Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nde yapılan Sporcu Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı. Yarar, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının, gençlerin sportif faaliyetlerle uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Bu kapsamda Van 'da güzel bir adımın atıldığını vurgulayan Yarar, şunları kaydetti:" Van , kış sporları açısından Türkiye'de önemli bir yer ve çevresinde çok mükemmel dağlar var. Yani kış turizminin gelişmesi adına çok önemli bir bölge. Bu anlamda Van 'ın kış turizmi planlamasının acilen yapılması gerekiyor. Van gibi hem göl hem de dağ imkanı bulunan Anadolu'da başka bir şehir yok."Yarar, Van 'da spor ve turizmi entegre edecek bir projenin hazırlanması gerektiğini dile getirdi.Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ise merkezi kente kazandıran federasyon yetkililerine teşekkür etti.İlçenin kayak ve turizm açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu aktaran Çınar, "Yıllık 50 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçimiz oluyor. Tesisle birlikte bu sayının daha da yüksek olacağını düşünüyoruz. 'Abalı Kayak Merkezi 50 bin kişiye hizmet veriyor.' diyoruz ancak tesisin daha da güçlü olması gerekiyor." diye konuştu. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da merkezi kente kazandıran Türkiye Kayak Federasyonuna teşekkür etti.Merkezin açılışına Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da katıldı.